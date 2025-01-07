Курс гривны к евро установлен на уровне 43,88.

На среду, 8 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,23 грн/долл., то есть гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Таким образом, доллар в очередной раз обновил исторический максимум.

Относительно европейской валюты гривна в свою очередь несколько усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,88 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 42,30/42,33 грн/долл., евро - 44,01/44,02 грн/евро.

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Курс валют в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в валютных обменниках столицы Украины подорожала валюта: средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,70 грн/долл., а продать доллар можно за 42,67 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня - 44,50 грн/евро, курс продажи - 44,25 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 7 января, вырос на 10 копеек и составляет 42,70 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 44,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,10 грн, евро - по курсу 43,40 грн за единицу иностранной валюты.

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