Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 45,95 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 24 сентября, вырос на 5 копеек - до 41,75 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 46,58 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,95 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 1 копейку и составляет 41,72 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,65 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 11 копеек и составляет 46,55 грн/евро (курс продажи - 46,40 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 24 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 45,99 грн/евро, то есть гривна выросла сразу на 16 копеек.

По прогнозу президента Ассоциации украинских банков Андрея Дубаса, до конца 2024 года курс доллара может находиться в диапазоне 41,3-41,7 грн/долл. При этом в 2025 году на курс могут повлиять много различных факторов, которые могут существенно изменить его в разные стороны.

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