Курс гривны к евро установлен на уровне 45,99 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 24 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 45,99 грн/евро, то есть гривна выросла сразу на 16 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,41/41,44 грн/долл., евро - 46,04/46,08 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 23 сентября остался на прежнем уровне и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, вырос на 5 копеек и составляет 46,60 грн за евро.

До конца 2024 года доллар может находиться в диапазоне 41,3-41,7 грн/долл., прогнозирует президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. По его словам, на курс валюты в этом году могут повлиять ряд факторов - в частности, поступление иностранной финансовой помощи, переговорный процесс, выборы в США и тому подобное.

Также эксперты дали украинцам советы, что делать с валютой - продавать или покупать доллары и евро.

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