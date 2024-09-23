В 2025 году на курс могут повлиять много разных факторов.

До конца 2024 года доллар может находиться в диапазоне 41,3-41,7 грн/долл., прогнозирует президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

"Мы ожидаем курс на конец года в диапазоне 41,3-41,7 грн. Есть факторы, которые могут позволить ему быть ниже, то есть, например, 41,3 грн/долл. - это, допустим, поступление иностранной финансовой помощи, это переговорный процесс, это выборы в США", - сказал он в эфире "Киев24".

По словам Дубаса, курс доллара до конца 2024 года еще можно в определенной степени спрогнозировать, но в 2025 году может быть много различных факторов, которые могут существенно изменить курс в разные стороны.

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При этом банкир отметил, что курс, который заложен в закон о госбюджете на 2024, год не является указательным для регулятора, и то, что он сейчас частично соответствует прогнозу - совпадение.

"Тот курс, который рассчитывает Министерство финансов в проекте бюджета, никогда не является указателем или директивой для Нацбанка. В Украине за курс гривны к доллару ответственный один орган - НБУ. И он его устанавливает не под чьи-то пожелания или прогнозы - Нацбанк его устанавливает в соответствии с покупкой и продажей иностранной валюты в Украине в каждый календарный день", - сказал Дубас.

Он отметил, что курс гривны к доллару имеет постоянные колебания - как ежедневные, так и сезонные.

"Так может быть, что правительство запланировало в проекте бюджета курс, и на конец года он мог совпасть. Хотя еще не конец года и он еще может иметь колебания до конца", - отметил эксперт.

Курс валют в Украине - проноз эксперта

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине на наличном рынке до конца года приблизится к уровням коридора в 42-43 грн/долл.

По его мнению, международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривны в Украине будет идти в одном тренде для украинцев, то есть доллар будет постепенно дорожать.

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