Аналитик прогнозирует достаточно частую смену ценников в обменниках.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний на выходных, 2 и 3 сентября, будет в пределах коридора: прием от 37,50 до 37,80 грн/долл и продажа от 37,95 до 38,30 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, курс наличного евро в обменниках в субботу и воскресенье будет в пределах: прием от 40,50 до 41,25 грн/евро и продажа от 41,40 до 41,85 грн/евро.

"Учитывая изменившуюся ситуацию, основная часть обменников финкомпаний в эти выходные будет работать с достаточно узкими, по сравнению с еще недавними (1-1,5 гривнями), спредами по доллару в пределах от 20-25 копеек до максимум 60 копеек. А по евро - в пределах от 25-50 копеек до максимум 1 гривни. Причем ключевым для них снова будет фактор платежеспособного спроса в своем регионе", - отметил эксперт.

По его мнению, владельцы обменников будут готовы даже частично "двигаться" по курсам покупки/продажи, чтобы обеспечить максимальный доход для себя именно за счет объемов операций.

"Это приведет к достаточно частой смене ценников обменников в течение субботы-воскресенья, в зависимости от ситуации со сдачей/продажей ими валюты на данный момент", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 1 сентября

Как писал УНИАН, в банковских обменниках наличный курс гривни к доллару 1 сентября остался на уровне предыдущего дня - 38,15 грн за доллар. Относительно евро курс гривни укрепился на 3 копейки и составил 41,65 грн за евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 1 сентября, остался на уровне показателя вчерашнего дня - 37,90 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении также не изменился и составляет 41,60 грн за евро.

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