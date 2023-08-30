Гривню будут тестировать "на прочность", отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 1 сентября будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,40 до 39,20 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, в обменниках финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 37,70 до 39,10 грн/долл.

Что касается евро, то в кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 40,60 до 42,50 грн/евро, считает эксперт. А в обменниках финкомпаний евровалюта будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 41,00 до 42,35 грн/евро, добавил Козырев.

Видео дня

"Периодически можно ожидать новых попыток игры "на повышение" курса доллара и евро. Особенно при наличии платежеспособного спроса со стороны населения в отдельных регионах. Тестирование гривни на прочность на наличном рынке будет проходить все эти дни", - отметил аналитик.

По его прогнозу, на межбанке Котировки безналичного доллара останутся в уже привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривни, а курс евровалюты будет в пределах от 39,16 до 40,26 грн/евро.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 29 августа

Напомним, в банковских обменниках наличный курс гривни к доллару 29 августа, укрепился на 20 копеек - до 38,35 грн за доллар. Относительно евро курс гривни подорожал на 25 копеек и составлял 41,75 грн за евро.

А курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 августа подешевел на 35 копеек - до 38,00 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении ослаб на 25 копеек - до 41,65 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: