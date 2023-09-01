Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,67 грн, евро - 41,67 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанка" сегодня, 1 сентября, остался на уровне показателя вчерашнего дня - 37,90 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении также не изменился и составляет 41,60 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 грн, евро - по курсу 40,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,67 грн.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 1 сентября, остался на уровне предыдущего дня - 38,15 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, по евро курс гривны укрепился на 3 копейки и составил 41,65 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе коридоры допустимых текущих колебаний курсов валют останутся в пределах 37,50-38,5 грн/долл и 41-43 грн/евро, а спред (разница между курсами покупки и продажи) может быть на уровне 0,5-0,7 грн. Ежедневные курсовые колебания могут происходить, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения курсов.

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