Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро – 40,80 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 1 сентября, остался на уровне предыдущего дня - 38,15 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни укрепился на 3 копейки и составил 41,65 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,80 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 31 августа, подорожал на 10 копеек - до 37,90 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подорожал тоже на 10 копеек – до 41,60 грн за евро.

Видео дня

С 29 августа Национальный банк Украины смягчил валютные ограничения и впервые с начала полномасштабного вторжения разрешил населению покупать безналичную валюту онлайн. Лимит на такие операции составляет 50 тыс. грн в месяц в одном банке. Также Нацбанк увеличил со 100 тысяч до 200 тысяч гривень лимит на покупку иностранной валюты с обязательным последующим размещением на депозит от трех месяцев.

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