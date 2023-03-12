Отмечается, что на валютном рынке сохраняется дефицит наличной гривны.

Курс продажи доллара продолжает снижаться в украинских обменниках. Он находится в коридоре 38,25-39,00 грн/долл.

По словам дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка Антона Куренного, до сих пор сохраняется дефицит наличной гривны.

"Существует мнение, что теневой рынок сейчас сильно упал, поэтому спрос на наличный доллар снизился", - цитирует эксперта ресурса finance.ua.

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Отмечается, что сейчас влияние на рынок оказывает традиционный для аграриев период. Именно сейчас они продают валюту.

Курс валют в Украине во время войны – что известно

Через два месяца после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Нацбанк с 21 мая 2022 отменил ограничения на установление курса. До войны в Украине был плавающий курс.

21 июля 2022 года Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на уровне до 36,57 грн/долл, ослабив его на 25%.

По состонию на 10 марта 2023 года курс гривни к доллару в банковских обменниках остался на уровне предыдущего дня - 38,70 грн/долл. Относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня, а именно на отметке в 40,80 грн/евро.

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