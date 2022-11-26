Разрыв между курсом наличного доллара и курсом американской валюты на межбанке составит около 4 гривень, отметил экономист.

В ближайшие дни до 30 ноября курс доллара в Украине вряд ли существенно изменится.

Такой прогноз сделал финансовый эксперт Алексей Козырев, отметив, что на межбанке доллар будет находиться в пределах коридора от 36,57 до 36,93 грн/долл.

"Никаких изменений я сейчас не вижу", – заявил он.

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По прогнозу эксперта, спрос на валюту будет превышать предложение, и эта тенденция только усилится.

"Идет активный отопительный сезон. Кроме того, мы теряем сейчас энергетическую инфраструктуру. Понадобятся большие деньги на восстановление, а это импорт. Таким образом спрос на валюту несколько увеличится. Его придется закрывать через Нацбанк. Он будет закрывать недостачу валюты… До 500 миллионов долларов НБУ будет вынужден продать на межбанке, чтобы обеспечить покрытие дефицита", – спрогнозировал Козырев.

Что касается наличного курса доллара, то, по прогнозу экономиста, обменники продолжат работать в формате "с оборота". При этом разрыв между курсом наличного доллара и курсом американской валюты на межбанке составит около 4 гривень.

Большая часть банков по наличному курсу будут работать в границах коридора от 39,4 до 41,0 грн/долл, а котировки в большинстве обменниках финкомпаний составят от 39,5 до 40,8 грн/долл, добавил Козырев.

Курс доллара до конца года: каким будет доллар

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что курс доллара в Украине в начале декабря может вырасти до отметки в 42 грн/долл., а к новому году достичь и 43 грн/долл.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса уверен, что оснований для того, чтобы курс доллара в Украине подскочил до уровня 50 грн/долл. к концу 2022 года, сегодня нет.

Экономический эксперт Даниил Монин счиатает, что курс доллара в Украине в ноябре и до конца года, скорее всего, останется на текущем уровне.