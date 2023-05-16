На межбанке НБУ будет удерживать коридор в пределах 36,5686-36,9343 грн/долл.

Наличный курс доллара в Украине в период с 15 по 19 мая в большинстве банков будет в пределах коридора покупки и продажи от 37,10 до 38,15 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,25 до 37,95 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, что касается курса евро, то в кассах банков ценники покупки/продажи по евро будут в пределах коридора от 40,20 до 41,90 грн/евро, передает "Минфин".

В обменниках финкомпаний курс евровалюты будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 40,40 до 41,70 грн/евро, добавил эксперт.

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Также он отметил, что на межбанке НБУ будет удерживать коридор в пределах 36,5686-36,9343 грн/долл., продолжая своими интервенциями закрывать дефицит доллара.

"Объемы необходимых продаж валюты со стороны регулятора на этой неделе составят, по моим расчетам, не менее $210-430 млн", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 15 мая

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 15 мая укрепился на 2 копейки - до 37,80 грн/долл. По евро курс гривни укрепился на 9 копеек и составил 41,40 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 3 копейки - до 37,57 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 37,45 грн, евро - 41,32 грн.