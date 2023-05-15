Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 15 мая, укрепился на 2 копейки - до 37,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни укрепился на 9 копеек и составляет 41,40 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл., евро - 40,75 грн за евро.

Что происходит с курсом

По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, этим летом курс доллара в Украине может ослабнуть, а гривня продолжит укрепляться, но при определенных условиях. К обесцениванию наличной гривни к доллару может привести плановая девальвация национальной валюты, и если это решение будет оттягиваться до июля, то в июне ситуация с курсом будет такая, как и сейчас.

Видео дня

Инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине к концу весны резко не изменится. По его мнению, даже если "зерновая сделка" не будет продлена, значительных изменений курса доллара это за собой не повлечет.

Старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский прогнозирует, что курс доллара в Украине до начала лета значительно не изменится даже в случае остановки "зерновой сделки".

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