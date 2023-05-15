Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,07 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 3 копейки - до 37,57 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,32 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 5 копеек - до 41,30 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,07 грн/долл., евро-40,30 грн/евро.

Курс предыдущего дня

14 мая наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 1 копейку - до 37,82 грн/долл. Относительно евро курс гривны не изменился и составлял 41,49 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,40 грн за долл., евро - 40,88 грн за евро.

Видео дня

Экономический эксперт Борис Кушнирук прогнозирует, что летом 2023 года курс доллара в Украине может ослабнуть, гривня же продолжит укрепляться, но при определенных условиях. Отмечается, что к обесцениванию наличной гривни к доллару может привести плановая девальвация национальной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: