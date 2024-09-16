Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,30 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 16 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 25 копеек и составляет 46,15 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 45,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен - 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 22 копейки и составляет 46,30 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 13 копеек и составляет 41,58 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,50 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 26 копеек и составляет 46,22 грн/евро, а курс продажи - 46,05 грн/евро.

При этом Нацбанк установил на 16 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 45,80 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 34 копейки.

В свою очередь начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на этой неделе коридор валютных изменений составит 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро на наличном рынке.

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