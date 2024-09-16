Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 16 сентября, вырос на 5 копеек - до 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 20 копеек и составляет 46,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,50 грн за евро.

Какой курс сегодня в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 13 копеек и составляет 41,58 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,50 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 26 копеек и составляет 46,22 грн/евро (курс продажи - 46,05 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 16 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,80 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 34 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе коридоры валютных изменений на рынке составят 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро на межбанке, 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро на наличном рынке. При этом недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

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