Вскоре могут произойти более заметные курсовые изменения, однако они будут медленными и постепенными.

В течение следующей недели общая ситуация на валютном рынке будет оставаться почти без изменений: регулятор сохранит свою активность на межбанке, контролируя баланс между спросом и предложением.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, кроме того, сохранятся и разновекторные изменения - нисходящий тренд будет сменяться восходящим и наоборот, а текущие курсовые изменения не выйдут за пределы устоявшейся системы.

"Конечно, такая ситуация на рынке является элементом "противодействия" Нацбанка новым объективным обстоятельствам, которые должны сказаться на курсовых показателях. Напомню, что после июльского роста тарифов на электроэнергию, в сентябре добавились новые акцизы на топливо, также вскоре произойдут изменения в налогообложении. Стоит и сказать, что перебои с энергоснабжением сказываются на активности бизнеса", - сказал эксперт.

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По его словам, все эти факторы - это прямой путь к постепенному росту потребительских цен и соответствующих изменений в "весе" гривны. Собственно эти изменения будут отражать инфляционный прогноз - во втором полугодии инфляция может составить до 5-6%.

Однако, как отметил Лесовой, сейчас стратегически важным является сохранение баланса между покупателями и продавцами и удержание валютных курсов на более-менее стабильном уровне, на что направляются валютные интервенции. Банкир считает, что на следующей неделе ожидаемый объем валютных вливаний для покрытия спроса вряд ли превысит 150-180 миллионов долларов в день, что можно считать достаточно ординарным для последних нескольких недель. Собственно этих средств достаточно, чтобы избежать дисбаланса со спросом.

"Конечно, вскоре могут произойти более заметные курсовые изменения, однако они будут медленными, постепенными, растянутыми не на одну неделю. И вряд ли пересекут заложенные в бюджет показатели на конец года (42,1 грн/долл.). То есть, вопреки объективным факторам давления на гривну, все же валютный рынок будет оставаться достаточно "системным", без риска хаоса или дестабилизации", - подчеркнул эксперт.

Характеристики валютного рынка в течение 16-22 сентября, по прогнозу Лесового, будут такими:

коридоры валютных изменений: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 12 сентября, вырос на 7 копеек и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,90 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,90 грн за единицу иностранной валюты.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 7 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,38 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,90 грн/евро (курс продажи - 45,70 грн/евро).

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