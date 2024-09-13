Курс гривны к евро установлен на уровне 45,80 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,80 грн/евро, то есть гривна ослабла на 34 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,31/41,34 грн/долл., евро - 45,80/45,81 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 13 сентября, не изменился и составляет 41,45 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,90 гривны за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 гривны, евро - по курсу 44,90 гривны за единицу иностранной валюты.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,45 гривны за доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,40 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 6 копеек и составляет 45,96 гривны за евро, а курс продажи - 45,79 гривны за евро.

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