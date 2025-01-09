Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,74 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 9 января, остался на прежнем уровне и составляет 42,80 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также неизменен и составляет 44,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,20 грн, евро - по курсу 43,55 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг составляет 42,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 9 января, подешевел до 44,05 грн.

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Нацбанк установил на 9 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,24 грн/долл., то есть гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар в очередной раз обновил исторический максимум. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,43 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 45 копеек.

В обменниках Киева средний курс доллара сегодня составил 42,85 грн/долл., а продать доллар можно за 42,80 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,40 грн/евро, а курс продажи - 44,15 грн/евро.

Также эксперты дали свои советы украинцам относительно того, продавать или покупать валюту на этой неделе, а также как лучше вложить свои сбережения, чтобы получить прибыль.

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