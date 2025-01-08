Курс гривны к евро установлен на уровне 43,43 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 9 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,24 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар в очередной раз обновил исторический максимум.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, значительно усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,43 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 45 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,32/42,35 грн/долл., евро - 43,48/43,50 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 8 января вырос на 5 копеек и в среднем составляет 42,75 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 13 копеек и составляет 44,48 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,80 грн за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 8 января вырос на 5 копеек и составляет 42,80 грн за доллар. Курс евро подорожал на 15 копеек и составляет 44,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,15 грн, а евро - по курсу 43,55 грн за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: