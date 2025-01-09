Продать доллар можно в среднем по курсу 42,15 грн, евро - 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 9 января, вырос на 5 копеек и в среднем составляет 42,80 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 13 копеек и составляет 44,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,85 грн/долл., а продать доллар можно за 42,80 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,40 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 9 января, составляет 93 156,92 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 929 538,83 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 9 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,24 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар в очередной раз обновил исторический максимум.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, значительно усилила позиции: официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,43 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 45 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: