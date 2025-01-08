Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,74 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 8 января, вырос на 5 копеек и составляет 42,80 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 44,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,15 грн, евро - по курсу 43,55 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду составляет 42,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 8 января, составляет 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 8 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,23 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар в очередной раз обновил исторический максимум.

Официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,88 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

В обменниках Киева средний курс доллара сегодня составил 42,75 грн/долл., а продать доллар можно за 42,70 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,50 грн/евро, а курс продажи - 44,22 грн/евро.

Кроме того, эксперты дали свои советы украинцам относительно того, продавать или покупать валюту на этой неделе, а также как лучше вложить свои сбережения, чтобы получить прибыль.

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