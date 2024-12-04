Курс гривны к евро установлен на уровне 43,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 5 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 43,70 гривень за один евро, то есть гривна выросла на 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,64/41,67 грн/долл., евро - 43,68/43,70 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 4 декабря вырос на 5 копеек и составляет 41,95 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 41,83 грн/долл., что на 2 копейки ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,78 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 2 копейки и составляет 44,27 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 41,25 до 42,10 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний - от 41,35 до 42,00 грн/долл.

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