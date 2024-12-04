Большинство обменников финкомпаний и касс банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро - в пределах от 20 до 35 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 41,25 до 42,10 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,35 до 42,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евровалюты, то, по его прогнозу, курс евро в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 43,15 до 44,65 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,20 до 44,60 грн/евро.

По словам эксперта, тенденция к широкому разбросу котировок евро в различных сетях обменников и в кассах банков сохранится.

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"Большинство обменников финкомпаний и касс банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро - в пределах от 20 до 35 копеек. При значительных скачках евровалюты на международном рынке и на нашем межбанке финансисты будут достаточно часто менять свои ценники покупки/продажи евро в течение дня с расширением спреда по европейской валюте в пределах до 35-40 копеек на евро", - отметил аналитик.

Козырев считает, что котировки доллара на межбанке будут находиться в пределах коридора от 41,40 до 41,85 грн с тенденцией на ослабление нацвалюты:

"В этом случае через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 43,22 до 44,36 грн".

Курс доллара в Украине 4 декабря

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 4 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,70 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 5 копеек.

А официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,82 гривень за один евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек.

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