Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, евро - 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 4 декабря, подорожал на 9 копеек и в среднем составляет 41,99 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,25 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,83 грн/долл., что на 2 копейки ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,78 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 2 копейки и составляет 44,27 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 4 декабря, составляет 96 775,56 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 046 269,87 грн.

Курс доллара в Украине - последние новости

В последнюю неделю ноября НБУ позволил гривне ослабнуть до нового рекордного уровня, и к концу декабря национальная валюта может ослабиться до отметки 42 грн/долл., считают аналитики инвестгруппы ICU.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 41,25 до 42,10 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,35 до 42,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Вас также могут заинтересовать новости: