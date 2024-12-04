Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 4 декабря, вырос на 5 копеек и составляет 41,95 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подорожал до 42,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня составил 44,44 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 41,83 грн/долл., что на 2 копейки ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,78 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 2 копейки и составляет 44,27 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

НБУ установил на 4 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,70 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот уровень стал новым историческим максимумом доллара по официальному курсу.

В свою очередь аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 41,25 до 42,10 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний - от 41,35 до 42,00 грн/долл.

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