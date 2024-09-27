Курс гривны к евро установлен на уровне 45,95 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,17 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна также незначительно укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,95 грн/евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,15/41,17 грн/долл., евро - 45,95/45,95 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,37 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 11 копеек и составляет 46,39 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты составляет - 46,23 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 27 сентября снизился на 3 копейки и составляет 41,47 грн за доллар. Курс евро в финучреждении ослаб на 5 копеек и составляет 46,45 грн за евро.

При этом начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в первые дни октября какие-либо существенные изменения курса валют маловероятны: они, скорее, продолжат тенденции последней недели сентября.

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