Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 27 сентября, снизился на 3 копейки и составляет 41,47 грн за доллар. Курс евро в финучреждении ослаб на 5 копеек и составляет 46,45 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,87 грн, евро - по курсу 45,45 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен - 46,51 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,37 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 11 копеек и составляет 46,39 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты - 46,23 грн/евро.

НБУ установил на 27 сентября официальный курс доллара на уровне 41,21 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на пятницу установлен на уровне 45,96 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 24 копейки.

Следует отметить, что глава НБУ Андрей Пышный заявил, что одна из главных функций курса валют в Украине - поглощение экономических шоков.

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