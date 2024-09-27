Привлекательность гривневых активов должна стимулировать население держать свои сбережения в гривне.

Курс валют в Украине - ответственность Национального банка, и одна из его главных функций - поглощение экономических шоков. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine.

"Основной мандат Национального банка, определенный Конституцией, - стабильность денежной единицы, ценовая стабильность, финансовая стабильность и поддержка политики правительства, именно в таком порядке. Не МВФ определяет курс, не правительство определяет курс, Национальный банк ответственен за это в полной мере, это наша конституционная обязанность", - сказал он.

Пышный пояснил, что курс должен выполнить функцию поглотителя шоков, которые формируются как за счет внутренних, так и за счет внешних факторов.

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По его словам, Национальный банк переходил в режим управляемой гибкости именно ради того, чтобы спрос и предложение начинали восстанавливать свое влияние на формирование курсовой динамики - при присутствии регулятора на рынке, которое должно обеспечить устойчивость валютного рынка.

"Но спрос и предложение, ощущение валютных рисков должны возвращаться постепенно в понимание всех экономических агентов - и бизнеса, и правительства, и населения. Потому что это делает нас сильными: курс тогда начинает выполнять эту функцию поглотителя шоков. Но когда валютный рынок теряет соответственно свою устойчивость, Нацбанк должен не допустить этого и иметь соответственно эффективное влияние на восстановление этой устойчивости", - сказал Пышный.

При этом он отметил, что девальвация делает существенный вклад в процессы, связанные с инфляционной динамикой. НБУ пытается привести инфляцию, которая уже ускорилась, к цели в 5%.

"Любая ускоренная двузначная инфляция в нашем понимании имеет критическое влияние на соответствующие процессы в стране, особенно в части привлекательности гривневых активов. Привлекательность гривневых активов была и остается для НБУ одним из стратегических приоритетов, потому что это позволяет активно функционировать рынку внутреннего долга, а именно рынок внутреннего долга в этом году должен сыграть свою решающую роль по карте бюджетного дефицита", - отметил глава Нацбанка.

Пышный пояснил, что привлекательность гривневых активов должна также стимулировать украинское население держать свои сбережения в гривне, которые должны быть защищены от инфляции.

"Проще говоря, через год ваш депозит, который вы вложили сегодня, должен дать вам возможность приобрести столько же товаров, сколько и сегодня, что может быть компенсировано за счет соответствующей депозитной ставки. И сейчас ставки находятся в положительном значении даже несмотря на то что произошла такая умеренная девальвация", - сказал он.

Курс валют в Украине - последние новости

Ситуация на валютном рынке в октябре станет важной для понимания, с какими показателями завершит текущий год и с каким курсом доллара Украина войдет в 2025 год, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

При этом, по его словам, в первые дни месяца какие-либо существенные изменения маловероятны: они, скорее, будут инерционными, то есть логично продолжат тенденции последней недели сентября.

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