Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро - 45,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 27 сентября, снизился на 10 копеек - до 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился также на 10 копеек и составляет 46,45 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,80 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,37 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 11 копеек и составляет 46,39 грн/евро (курс продажи - 46,23 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 27 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 45,96 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 24 копейки.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой предполагает, что в течение октября основные валютные колебания будут происходить в промежутке 41,5-42,2 грн/долл., что незначительно, но все же могут быть выше сентябрьских показателей.

Вас также могут заинтересовать новости: