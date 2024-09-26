В первые дни октября какие-либо существенные изменения валютного курса маловероятны, говорит эксперт.

Ситуация на валютном рынке в октябре станет важной для понимания, с какими показателями завершит текущий год и с каким курсом доллара Украина войдет в 2025 год.

Как рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН, при этом в первые дни месяца какие-либо существенные изменения маловероятны: они, скорее, будут инерционными, то есть логично продолжат тенденции последней недели сентября:

текущие колебания не превысят 0,2 грн,

сохранится периодическая смена векторов - курсовые показатель то будут расти, то снижаться,

спрос и предложение будут находиться в балансе,

наличный рынок будет ориентироваться на показатели межбанка,

Нацбанк продолжит действие режима "управляемой гибкости".

"Конечно, многие на рынке ожидают, что день за днем курсовые показатели, хоть и неторопливо, но неуклонно будут двигаться вверх. Способствовать этому будет приглушенное действие первого "инфляционного этапа", вызванного ростом тарифов на электроэнергию, увеличением акцизов на топливо, торможением работы бизнеса вследствие перебоев с электроэнергией", - отметил Лесовой.

Видео дня

Банкир пояснил, что второй "инфляционный этап" может возникнуть из-за увеличения налоговой нагрузки: продавцы, производители, поставщики вполне ожидаемо могут заложить собственные риски недополучения прибыли из-за увеличения налогов в потребительские цены. Лесовой пояснил:

"Поэтому можем с осторожностью предположить, что в течение октября основные валютные колебания будут происходить в промежутке 41,5-42,2 грн/долл., что незначительно, но все же могут быть выше сентябрьских показателей".

Он подчеркнул, что это не будет выбиваться за ранее озвученные курсовые прогнозы до конца года и любые изменения в ежедневном разрезе будут малозаметными.

Характеристики валютного рынка в течение следующей недели по прогнозу банкира будут такими:

коридоры валютных изменений: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

В целом Лесовой предполагает, что по итогам сентября-октября гривна может потерять в цене около 1%.

"Однако есть одно но: исчерпывающий перечень факторов, которые будут влиять на рынок в течение следующего месяца, до сих пор неизвестен. Поэтому можем лишь высказывать предположения, основанные как на анализе рынка в течение года, макроэкономических показателях, так и на официальных прогнозах (в частности на валютном курсе, заложенном в бюджет на конец года, а это 42,2 грн/долл.)", - резюмировал банкир.

Курс валют - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 26 сентября, снизился на 10 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении ослаб также на 10 копеек и составляет 46,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 45,50 грн за единицу иностранной валюты.

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