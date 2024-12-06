Продать доллар можно в среднем по курсу 41,35 грн, евро - 43,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 6 декабря, снизился на 6 копеек и в среднем составляет 41,89 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,35 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,70 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., что на 10 копеек дешевле вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,65 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 2 копейки и составляет 44,23 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 6 декабря, составляет 98 600,82 долл., отойдя от рекордного показателя. В гривне ее цена сегодня составила 4 087 360,74 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,81 гривен за один евро, то есть гривна снизилась на 11 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке не будет отличаться новизной: курсовые колебания будут оставаться в пределах тренда постепенного роста.

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