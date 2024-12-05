Коридоры валютных изменений на наличном рынке могут составить 41,5-42 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро.

В течение следующей недели ситуация на валютном рынке не будет отличаться новизной: курсовые колебания будут оставаться в пределах тренда постепенного роста.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Что касается текущих колебаний, то стоит напомнить, что уже 3-4 недели курсовые изменения американского доллара на межбанке происходят в границах 41,2-41,6 грн. Мы предполагаем, что до середины декабря такая ситуация может сохраниться, хотя аналитиками и экспертами "предсказывается" неизбежный рост курса до условного ориентира в 42 грн/долл.", - отметил эксперт.

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По словам Лесового, сейчас все экономические факторы, которые могут сказаться на курсовых показателях, находятся в плоскости позитива: это объем международной финпомощи, который позволяет Нацбанку держать курсовое равновесие, развитие экономики в сложных военных условиях, объем международных валютных резервов и тому подобное.

Важным также является то, что регулятор не заинтересован в усилении девальвации, ведь она может стать катализатором инфляции, которая и так уже "выбилась" за предыдущие прогнозы, достигнув отметки почти в 10% за год.

В то же время, отметил банкир, на наличном рынке может усилиться давление новых энергетических реалий, ситуация на фронте, фактор неопределенности на будущее.

"Мы предполагаем, что возможный рост спроса на наличную валюту может нивелировать рост количества продавцов, которые будут продавать валютные сбережения для осуществления необходимых предпраздничных закупок. То есть мы ожидаем, что наличный рынок будет оставаться в меру сбалансированным", - сказал Лесовой.

Основные показатели валютного рынка, по прогнозу банкира, с 9 по 15 декабря будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за доллар, до 0,1 грн за евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на долларе, до 0,8-1 грн на евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на долларе, до 1-1,3 грн на евро;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Итак, согласно конъюнктуре, можно ожидать еще одну относительно спокойную неделю: курсовые изменения будут ожидаемыми и неугрожающими, по-прежнему весомую роль на рынке будет играть Нацбанк, который нацелен на сохранение равновесия между спросом и предложением", - резюмировал эксперт.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в банках Украины 5 декабря снизился на 4 копейки и в среднем составляет 41,95 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 грн за доллар.

Курс доллара в "ПриватБанке" 5 декабря снизился на 5 копеек и составляет 41,90 грн за доллар. Курс евро не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

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