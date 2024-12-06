Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 6 декабря, снизился на 10 копеек и составляет 41,80 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет до 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,81 гривен за один евро, то есть гривна снизилась на 11 копеек.

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., что на 10 копеек дешевле вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,65 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 2 копейки и составляет 44,23 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

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