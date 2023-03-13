Курс гривны к евро сегодня составляет 40,80 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего дня – 38,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,20 грн за долл., евро – 40,10 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс доллара и евро в Украине - последние прогнозы

Аналитики компании Morgan Stanley прогнозируют, что по наиболее пессимистичному сценарию курс доллара в Украине к концу 2023 года может вырасти до 45 грн/долл.

А на этой неделе, по прогнозу директора департамента казначейства Банка "COMINBANK" Германа Марченко, возможны динамические изменения курсовых колебаний в диапазоне 0,3-0,5 грн. В то же время, по его словам, колебания будут происходить в новых "весенних границах":

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