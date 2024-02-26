Курс гривни к евро установлен на уровне 41,60 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 27 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,34 грн/долл., таким образом, гривня незначительно укрепилась (на 1 копейку), по сравнению с сегодняшним показателем.

А вот относительно евро национальная валюта ослабила свои позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,60 грн/евро, то есть гривня ослабла на 4 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,39/38,41 грн/долл., евро – 41,70/41,71 грн / евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на предыдущем уровне – 38,57 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,45 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня также не изменился и составляет 42,05 грн/евро (курс продажи – 41,90 грн/евро).

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" в понедельник, 26 февраля, снизился на 5 копеек – до 38,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 42,10 грн за евро.

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