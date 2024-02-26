Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,61 грн, евро – 42,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 26 февраля, снизился на 5 копеек – до 38,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 42,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,05 грн, евро – по курсу 41,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 15 копеек и составляет 38,61 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 17 копеек – до 42,02 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,35 гривны, таким образом, гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,56 гривни, то есть гривня укрепилась на 17 копеек по сравнению с курсом пятницы.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе сохранится тенденция к разноплановости курсовых колебаний: в зависимости от спроса и предложения, валютные курсы периодически будут то расти, то снижаться. На наличном рынке курсы валют могут колебаться в рамках 38,8-39,9 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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