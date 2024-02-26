Продать доллар можно в среднем по курсу 38,15 грн, евро – 41,35 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 26 февраля, снизился на 10 копеек – до 38,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 42,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,35 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на предыдущем уровне – 38,57 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,45 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня также не изменился и составляет 42,05 грн/евро (курс продажи – 41,90 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Эксперт Даниил Монин прогнозирует, что курс доллара в Украине в начале весны существенно не будет меняться. По его словам, вероятнее всего, доллар в марте будет держаться отметки в 38 грн/долл.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,35 гривни, следовательно, гривня укрепилась на 13 копеек. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,56 гривни, то есть гривня укрепилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим курсом.

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