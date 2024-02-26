На 26 февраля НБУ установил официальный курс доллара на уровне 38,35 гривни.

Курс доллара в Украине в начале весны меняться существенно не будет. Как прогнозирует эксперт Даниил Монин, скорее всего, доллар в марте будет держаться отметки в 38 грн/долл., передает 24 канал.

По его мнению, финансовая поддержка партнеров может держать американскую валюту на более-менее стабильной ценовой отметке. Если же этого не произойдет, то курс "взлетит".

"Есть надежда, что американцы тоже будут определяться за март с поддержкой Украины и поэтому видится скорее курс около 38 гривень на весну", - отметил эксперт.

Указывается, что вариант, когда валюта может подорожать, возможен - в том случае, если Украина не будет получать средства от Евросоюза. Монин считает, что Нацбанк сможет загладить спрос, а потому курс гривни не сильно ослабнет.

Курс доллара в Украине на 26 февраля

Напомним, НБУ на 26 февраля установил официальный курс доллара на уровне 38,35 гривни, таким образом, гривна укрепилась на 13 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,56 гривни, то есть гривня укрепилась на 17 копеек.

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