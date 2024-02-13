Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,17 грн, евро – 41,31 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 13 февраля, вырос на 15 копеек – до 38,20 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,60 грн, евро – по курсу 40,60 грн за единицу иностранной валюты.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 38,17 грн. Курс евро при оплате картой вырос на 17 копеек – до 41,31 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 13 февраля, вырос сразу на 20 копеек – до 38,30 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 41,50 грн за евро.

В столичных валютных обменниках доллар сегодня подорожал на 19 копеек – до 38,32 грн/доллар в среднем, а курс евро в обменниках вырос на 9 копеек – до 41,59 грн/евро.

Нацбанк во вторник, 13 февраля, повысил официальный курс доллара к гривне до уровня 37,90 грн / долл. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 40,81 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: