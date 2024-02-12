Курс гривни к евро установлен на уровне 40,81 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 13 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,90 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 28 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 40,81 грн/евро, то есть гривня ослабла на 30 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,90/37,93 грн/долл., евро – 40,82/40,85 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 12 февраля, вырос на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 25 копеек и составляет 41,55 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн, евро – по курсу 40,55 грн за единицу иностранной валюты.

Средний курс доллара у валютных обменниках Киева 12 февраля подорожал на 9 копеек – до 38,13 грн/доллар (продать доллар можно за 38,06 грн). Курс евро в обменниках сегодня вырос на 23 копейки – до 41,50 грн/евро (курс продажи – 41,35 грн/евро).

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