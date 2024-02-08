На наличном валютном рынке курс будет колебаться в рамках 37,8-39 грн/$ и 41-43 грн/€.

На следующей неделе главные тренды валютного рынка не претерпевают изменений: регулятор будет реализовывать стратегию незначительной "коррекции" соотношения спроса и предложения на межбанке, время от времени увеличивая или уменьшая объем валютных интервенций.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, вместе с тем, международных запасов валюты вполне хватает для достаточно длительного осуществления гибких интервенций объемом в среднем 2,5-3 млрд долл. на месяц. Кроме того, любые изменения курсов валют не будут угрожающими, однако они будут оставаться разнонаправленными - курс будет незначительно расти или же наоборот - снижаться. Важным также будет то, что наличный рынок будет формировать курсы согласно курсам межбанка, беря их за основу собственной курсовой политики.

Относительно факторов, которые могут влиять на ситуацию на валютном рынке, эксперт выделил общий объем и системность получения макрофинансовой помощи.

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"Этот фактор будет влиять не только на валютный рынок, а вообще на ситуацию в экономике страны. Согласно расчетам чиновников, ежемесячно Украине требуется до 3 млрд долл. помощи, средства из которой будут перекрывать расходы бюджета, а также эмоциональное состояние общества - его устойчивость к испытаниям войной. Сюда же стоит отнести и противодействие разнообразным враждебным ИПСО, призванные расшатать общество. Поэтому важным будет предотвращение появления любых панических настроений, болезненного ажиотажа и других иррациональных возбудителей спроса", - отметил Лесовой.

Основные же характеристики валютного рынка, по прогнозу банкира, в течение 12-18 февраля будут такими:

курсовые колебания на межбанке будут происходить в коридоре 37,5-38,5 грн/$ и 40-42 грн/€, а на наличном рынке изменения курсов будут в рамках 37,8-39 грн/$ и 41-43 грн/€;

текущие курсовые изменения на межбанке не превысят 0,2 грн, на наличном рынке - 0,3-0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи сохранится на уровне предыдущих нескольких недель: на межбанке - до 0,1 грн, на наличном рынке - 0,5-1 грн;

разница между курсами межбанка и наличного рынка: до 0,5 грн (курс покупки), до 1 грн (курс продажи).

"Другими словами, сейчас есть все основания полагать, что общая картина валютного рынка не изменится: баланс между спросом и предложением может быть сохраненным. Соответственно все текущие изменения будут более-менее ожидаемыми и достаточно стандартными", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине:

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 8 февраля, снизился на 2 копейки - до 38,05 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,30 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" в четверг, 8 февраля, остался без изменений - 38,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также остался без изменений и составляет 41,35 грн за евро.

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