Курс наличной гривни в банках за неделю усилился более чем на 1%, до 37,4-38,2 грн/долл.

В прошлый понедельник НБУ увеличил лимит на покупку валюты для размещения на 3-месячных депозитах, а также разрешил покупать валюту онлайн без заморозки средств на депозите, что повлекло мгновенный эффект укрепления наличного курса гривни.

По словам аналитиков инвестгруппы ICU, после такого решения структура покупки валюты населением изменилась в пользу безнала.

"За четыре дня прошлой недели население приобрело почти $90 млн безналичной валюты, что на 75% больше, чем за аналогичный период предыдущей недели. В то же время спрос на наличную валюту сократился и население приобрело за четыре дня $289 млн, или на 13% меньше", - говорится в финансовом еженедельнике компании.

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Отмечается, что решение НБУ имело мгновенный эффект. Курс наличной гривни в системно важных банках укрепился к концу прошлой недели более чем на 1%, до 37,4-38,2 грн/долл.

В то же время, на межбанковском рынке интервенции НБУ за прошедшую неделю составили 638 млн долларов, что на 8% больше, чем за предыдущую неделю. Увеличение интервенций, похоже, произошло вследствие большего спроса населения на безналичную валюту. Это был самый большой объем недельных интервенций с середины февраля этого года.

"Решение НБУ смягчить валютные ограничения среди прочего было направлено на уменьшение разницы между официальным курсом и наличным, которая заметно выросла в течение августа. Несмотря на то, что это решение быстро повлияло на рынок, достижения наличного курса гривни вряд ли будут существенными и продолжительными", - говорится в сообщении.

Аналитики ICU отметили, что большинство участников рынка ожидают большей ясности о сроках перехода Нацбанка к режиму гибкого обменного курса, и ожидание отказа НБУ от фиксированного курса может давить на рынок в ближайшие месяцы. В то же время временные рамки изменения валютной политики остаются достаточно неопределенными.

Смягчение валютных ограничений

С 29 августа украинцам впервые с начала полномасштабного вторжения стала доступна покупка валюты онлайн. Это стало возможным после решения Национального банка смягчить валютные ограничения в части покупки безналичной валюты. Купить валюту онлайн можно в рамках лимита в 50 тыс. гривень в месяц в одном банке.

Также Нацбанк вдвое увеличил лимит покупки безналичной валюты с последующим размещением на депозит от 3 месяцев - со 100 до 200 тыс. гривень.

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