Граждане смогут покупать безналичную валюту в пределах лимита 50 тысяч гривень ежемесячно в одном банке.

Национальный банк с 29 августа смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам.

Как сообщила пресс-служба регулятора, соответствующие ограничения меняются в рамках реализации стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию.

Так, с 29 августа 2023 года Национальный банк:

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впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривень в эквиваленте в одном банке;

увеличит со 100 тысяч гривень до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

Отмечается, что такие изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками удобнее и безопаснее.

"Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом. При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры для минимизации множественности обменных курсов", - сообщили в НБУ.

Валютные ограничения Нацбанка

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни. 24 февраля 2022 года Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл. 21 июля 2022 г. НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Также в начале полномасштабной войны регулятор ввел ряд валютных ограничений. С апреля 2022 года Нацбанк разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению, при этом продажа безналичной валюты банками клиентам - физическим лицам и в дальнейшем была запрещена.

21 июля 2022 года НБУ разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит от трех месяцев.

С 21 октября 2022 года Нацбанк разрешил гражданам покупать доллары США по официальному курсу без ограничений по сумме с последующим их размещением на срочный депозит в банке от 6 месяцев, но при условии продажи купленной валюты по истечении срока депозита также по официальному курсу, который будет на тот момент.

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