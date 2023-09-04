Продать доллар можно в среднем по курсу 37,45 грн, евро – 40,65 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 4 сентября, укрепился на 5 копеек – до 38,10 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни укрепился на 15 копеек и составил 41,50 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,45 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,65 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" 1 сентября остался на уровне показателя предыдущего дня - 37,90 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении также не изменился и составлял 41,60 грн за евро.

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С 29 августа 2023 года украинцы впервые с начала полномасштабного вторжения получили возможность покупать безналичную валюту онлайн - Национальный банк смягчил такие валютные ограничения. При этом лимит на такие операции составляет 50 тыс. грн в месяц в одном банке.

Кроме этого, регулятор вдвое увеличил лимит на покупку иностранной валюты с обязательным последующим размещением на депозит от трех месяцев - со 100 тысяч до 200 тысяч грн.

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