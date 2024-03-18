Продать доллар можно в среднем по курсу 38,50 грн, евро – 42,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 18 марта, вырос на 5 копеек – до 39,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,65 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,00 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 17 копеек – до 38,82 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,82 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 42,65 грн/евро (курс продажи – 42,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,80 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,25 грн/евро, то есть гривня выросла на 4 копейки, по сравнению с курсом пятницы.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе валютный рынок будет находиться в состоянии относительной стабильности, ведь сейчас отсутствуют какие-либо экономические причины и обстоятельства, которые могли бы как-то изменить его условия.

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