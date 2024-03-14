На наличном рынке валютные курсы будут колебаться в рамках 38,5-39,5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

В течение следующей недели валютный рынок будет находиться в состоянии относительной стабильности, ведь сейчас отсутствуют какие-либо экономические причины и обстоятельства, которые могли бы как-то изменить его условия.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, регулятор, как и в течение последних нескольких месяцев, будет удерживать на межбанке баланс между спросом и предложением, осуществляя гибкие валютные интервенции (при этом их объем главным образом будет зависеть от состояния спроса, но в среднем они могут составить до $500-600 млн в неделю).

"Во-вторых, наличный рынок будет устанавливать собственные курсы, учитывая текущие показатели межбанка. В-третьих, на рынке сохранится тренд на ежедневные разнонаправленные изменения, однако в пределах допустимых коридоров, что фактически создает фон для ежедневных новостей о валютном рынке", – сказал эксперт.

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По словам Лесового, минимизация множественных курсов (уменьшение разницы между курсами покупки и продажи, уменьшение разницы между курсами межбанка и наличного рынка) достигло своих предельных показателей, ведь почти полностью совпадает с затратами банков на подкрепление наличной валюты.

"Однако можно говорить, что на наличном рынке длительное время наблюдается конкуренция курсов покупки, ведь разница между курсами в банках и обменных пунктах не превышает 0,1-0,2 грн. В то же время подобное явление, но с курсами продажи возможно в условиях длительного превалирования предложения над спросом", – отметил банкир.

В целом, по прогнозу Лесового, основные выразители рынка будут следующие:

пределы допустимых (ожидаемых) валютных изменений на межбанке будут на уровне 38-39 грн/$ и 41-42,5 грн/€, а на наличном рынке – 38,5-39,5 грн/$ и 41-43 грн/€;

ежедневные курсовые изменения на межбанке составят до 0,1-0,2 грн, а на наличном рынке – до 0,3 грн (курсы банков), до 0,5 грн (курсы обменных пунктов);

разница между курсами покупки и продажи: до 0,6 грн на 1 доллар, до 1 грн на 1 евро (коммерческие банки), до 1 грн на 1 доллар, до 1,3 грн на 1 евро (обменные пункты).

"Таким образом, в течение 18-24 марта валютный рынок, несмотря на весеннюю оживленность, все же будет оставаться на прогнозируемом и более-менее стабильном уровне. Любые курсовые изменения не выйдут за пределы "коридоров", да и не будут слишком сенсационными", – резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 14 марта, вырос на 15 копеек – до 39,00 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 42,70 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 14 марта, вырос на 15 копеек и составляет 38,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 42,65 грн за евро.

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