Продать доллар можно в среднем по курсу 38,45 грн, евро – 42,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 15 марта, снизился на 5 копеек, если сравнивать с курсом предыдущего дня – до 38,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также снизился на 5 копеек и составляет 42,65 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,00 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 13 копеек – до 38,75 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,67 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 20 копеек и составляет 42,50 грн/евро (курс продажи – 42,30 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 15 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,69 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,29 грн/евро, то есть гривня выросла на 13 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что в течение следующей недели валютный рынок будет находиться в состоянии относительной стабильности, ведь сейчас отсутствуют какие-либо экономические причины и обстоятельства, которые могли бы как-то изменить его условия.

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