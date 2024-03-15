Курс гривни к евро установлен на уровне 42,25 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,80 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта при этом немного укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,25 грн/евро, то есть гривня выросла на 4 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,79/38,81 грн/долл., евро - 42,22/42,24 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 15 марта, снизился на 5 копеек, если сравнивать с курсом предыдущего дня - до 38,95 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня также снизился на 5 копеек и составляет 42,65 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 15 марта, снизился на 10 копеек и составляет 38,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,60 грн за евро.

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