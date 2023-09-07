Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 7 сентября, подорожал на 15 копеек - до 37,85 грн за доллар.

В свою очередь, курс наличного евро в финучреждении не изменился и составляет 41,00 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн, евро - по курсу 40,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой подешевел на 16 копеек – до 40,82 грн.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 7 сентября, незначительно ослаб на 5 копеек – до 38,00 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составил 41,10 грн за евро.

С 29 августа Национальный банк впервые с начала полномасштабной войны разрешил продавать населению безналичную валюту, которую теперь можно приобрести онлайн в пределах лимита в 50 тысяч гривень в месяц в одном банке. Кроме этого, регулятор вдвое увеличил лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит сроком от трех месяцев - со 100 до 200 тысяч гривень.

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