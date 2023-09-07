Продать доллар можно в среднем по курсу 37,30 грн, евро – 40,30 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 7 сентября, незначительно ослаб на 5 копеек – до 38,00 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составил 41,10 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,30 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,30 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 6 сентября, подорожал на 5 копеек - до 37,70 грн за доллар. В свою очередь, курс наличного евро в финучреждении ослаб на 15 копеек и составил 41,00 грн за евро

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По словам заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука, возвращение к плавающему курсу, который был в Украине до начала полномасштабной войны, является стратегической целью НБУ, однако для этого нужно, чтобы сформировались надлежащие предпосылки.

При этом регулятор может перейти к режиму большей гибкости обменного курса, однако Нацбанк не имеет конкретных сроков для изменения курсового режима – главным является формирование соответствующих предпосылок по инфляции, уровню международных резервов, устойчивости валютного рынка и финансовой стабильности.

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